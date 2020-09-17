Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova'nın eski hali sosyal medyayı salladı! Güzeller güzeli Melike...

17.09.2020 16:11

Kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Kerem Alışık, Bülent Polat gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Yılmaz'ın eşi Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova... Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan doktoru Melike İpek Yalova oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çekmeyi başardı. Melike İpek Yalova'nın Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray ile olan benzerliğiyle adından söz ettiren Melike İpek Yalova'nın yıllar öncesine ait bir fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Görünce çok şaşıracaksınız.