Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç sıfır makyaj pozuyla ortalığı yaktı! Bikinili karesi olay olan Selin...

27.08.2020 15:35

Kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Genç. 26 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Genç'in paylaştığı tatil fotoğraflarının ardından önceki gün paylaştığı sıfır makyaj fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Selin Genç'in bu karesi, binlerce beğeni ve yorum aldı.