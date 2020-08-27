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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç sıfır makyaj pozuyla ortalığı yaktı! Bikinili karesi olay olan Selin...

Kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Genç. 26 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Genç'in paylaştığı tatil fotoğraflarının ardından önceki gün paylaştığı sıfır makyaj fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Selin Genç'in bu karesi, binlerce beğeni ve yorum aldı.

27.08.2020 09:38 - Son Güncelleme: 27.08.2020 09:42
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç sıfır makyaj pozuyla ortalığı yaktı! Bikinili karesi olay olan Selin...

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzeli Gülten'i Instagram'da paylaştığı yaz fotoğraflarla sosyal medyayı sallıyor.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç sıfır makyaj pozuyla ortalığı yaktı! Bikinili karesi olay olan Selin...

Sıfır makyaj halini paylaşan Selin Genç en doğal haliyle tam not aldı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç sıfır makyaj pozuyla ortalığı yaktı! Bikinili karesi olay olan Selin...

İŞTE O FOTOĞRAF

Selin Genç geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili karesiyle çok konuşulmuştu. İşte başta Selin Genç olmak üzere ünlülerin tatil maceraları.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç sıfır makyaj pozuyla ortalığı yaktı! Bikinili karesi olay olan Selin...

ŞEVVAL ŞAHİN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç sıfır makyaj pozuyla ortalığı yaktı! Bikinili karesi olay olan Selin...
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