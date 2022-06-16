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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u ilk kez paylaştı! Bülent Polat ve güzeller güzeli eşi...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u ilk kez paylaştı! Bülent Polat ve güzeller güzeli eşi...
16.06.2022 22:32 - Son Güncelleme: 16.06.2022 22:33

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ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bu akşam final bölümüyle izleyiciyle buluştu. Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat'ı hayatı merak edilip araştırılmalara başlandı. Geçen haftalarda ikici kez baba olan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Polat'ın öğretmen eşini görünce hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı. İşte Bülent Polat'ın güzeller güzeli eşi...

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