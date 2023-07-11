Bir Zamanlar Çukurova Sicilya’yı salladı! Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek’e İtalya’dan iki ödül…

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, atv’nin dört sezon boyunca gündemden düşmeyen dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’ İtalya’da ‘Terra Amara’ ismiyle ülkenin en çok izlenen dizilerinden biri haline geldi. İtalya ile birlikte dünyanın pek çok ülkesinde başarıyla yayınlanan dizinin iki başrol oyuncusu Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek, Sicilya’da 17. kez düzenlenen “Nations Awards-Thinking Green Taormina” ödül töreninde iki ödül aldı. İki oyuncu Sicilya’da antik tiyatroda gerçekleşen törende hayranlarının büyük sevgi gösterisiyle karşılaştı. İşte detaylar...