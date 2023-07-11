Bir Zamanlar Çukurova Sicilya’yı salladı! Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek’e İtalya’dan iki ödül…

Tims&B Productions'ın İtalya'da 'Terra Amara' ismiyle yayınlanan dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'yla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Alışık ve Altınbilek, Sicilya'da 17. kez düzenlenen "Nations Awards-Thinkingreen Taormina" ödül törenine katıldı. İki oyuncu, Toarmina'nın büyülü antik tiyatrosunda gerçekleşen tören alanına girer girmez hayranlarının tezahüratlarıyla karşılandı.

Seyirciye İtalyanca selam veren ve Sicilya'da olduğu için ne kadar mutlu olduğunu dile getiren Kerem Alışık sözlerine Türkçe devam etti ve 'Ülkemde yapılan dizilerin yurt dışındaki başarısı göğsümüzü kabartıyor. Dünyada beğeniyle izlenen bu başarılı projeleri yapmaya devam edeceğiz' dedi.

Alışık'ın 'Satın alınamayan şeyleri seviyorum, deniz gibi ay ışığı gibi, gökyüzü gibi, sevgi gibi... Sevginizden öpüyorum sizi!' sözleri büyük coşkuyla karşılandı.

'Sicilya'nın etkileyici atmosferinde sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum' diyen Hilal Altınbilek ise dizideki karakterini de sahnede anarak 'Züleyha, güçlü karakteri ile oynadığım en güzel rollerden biriydi. Sayesinde sizlerle buluştum' diyerek seyirciyi selamladı.

Tören çıkışında hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle iki oyuncu, oluşan izdiham nedeniyle zor anlar yaşadı.