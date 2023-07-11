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Alişan Uğur babası Özkan Uğur'a bu sözlerle veda etti | VİDEO

Alişan Uğur babası Özkan Uğur'a bu sözlerle veda etti | VİDEO
11.07.2023 13:00 - Son Güncelleme: 11.07.2023 13:00

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Üç kez lenf kanserini yenen MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 69 yaşında aramızdan ayrılan sanatçının cenaze programına dair detaylar da ortaya çıktı. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Usta sanatçı, birçok ünlü isim ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı tören sonrası Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek. Öte yandan usta ismin oğlu Alişan Uğur babasına bu sözlerle veda etti.

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