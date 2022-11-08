Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın eşi bakın kim! Meğer Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusuyla...

Kadrosunda Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Sude karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, yayınlanan son bölümle gündem oldu. Kuruluş Osman dizisiyle yıldızı parlayan oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan Şeyma Korkmaz hakkında en çok "Şeyma Korkmaz kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun, üç yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şeyma Korkmaz'ın Kardeşlerim dizisinde rol alan eşi kimmiş...