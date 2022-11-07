Hadise'den peş peşe paylaşımlar! Önce duştan sonra bornozla...

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleştirdikleri bir törenle dünyaevine giren şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in mutluluğu uzun sürmedi ve çift evliliklerinin 5'inci ayında boşandı. 30 Eylül'de boşanan ikili, birçok iddiayla da gündeme geldi. Son olarak sahte yüzük iddialarıyla gündem olan ikiliden Hadise, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Duş aldığı anlara ait kareleri ve bornozuyla dolaşırken verdiği görüntüleri yayınlayan Hadise, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının özel anlarına ait görüntülerine ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. İşte Hadise'nin o paylaşımı...