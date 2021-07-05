Yeşilçam denince akla ilk gelen isimlerin arasında yer alan usta oyuncu Aydan Şener, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, bikinisi ile verdiği pozları Bikinili pozlarını paylaşan oyuncu Aydan Şener, sosyal medyayı salladı! Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Yeşilçam yıldızı, düzgün fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkarttı. Şener'in paylaşımı sosyal medyada bomba etkisi yaratırken takipçileri, "Yaş aldıkça güzelleşiyor", "Yıllar sizi teğet geçmiş" gibi yorumlarda bulundu. İşte Yeşilçam yıldızı Aydan Şener'in sosyal medyayı sallayan bikinili pozları…