'Bıçağımız keskin olsun' MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MasterChef'te 3. ekipte kimler var? İşte yeni isimler...

Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef Türkiye yeni bölümünde neler olacak? MasterChef'te 3. ekipte kimler var? soruları yanıt buldu. MasterChef'in ana kadrosunda kendine yer bulmak isteyen 3. ekipteki yeni isimlerin yer aldığı 38 bölüm fragmanı yayınlandı. İşte MasterChef Türkiye'nin 38. bölüm fragman videosu...