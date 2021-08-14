Haberler Magazin Videoları 'Bıçağımız keskin olsun' MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MasterChef'te 3. ekipte kimler var? İşte yeni isimler...

'Bıçağımız keskin olsun' MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MasterChef'te 3. ekipte kimler var? İşte yeni isimler...

'Bıçağımız keskin olsun' MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MasterChef'te 3. ekipte kimler var? İşte yeni isimler...
14.08.2021 10:03
Ana Sayfa 01:51
Kılıçdaroğlu yine çelişti
Ana Sayfa 00:40
Cristiano Ronaldo'ya...
Ana Sayfa 01:38
Kahramanmaraş'ta orman...
Ana Sayfa 01:26
Kahramanmaraş'ta Rus yangın...
Ana Sayfa 02:07
Kahramanmaraş yangın söndürme...
Ana Sayfa 00:37
Kahramanmaraş'ta yangın...
Ana Sayfa 00:30
Babası Kenan'ın aynısı!...
Ana Sayfa 02:48
Otomobil fiyatları düşüyor!...
Ana Sayfa 02:51
'Ben boşa konuşmam'
Ana Sayfa 01:58
Yüz yüze eğitim nasıl olacak?...
Ana Sayfa 03:04
Bozkurt'taki sel felaketinden...
Ana Sayfa 01:21
Koronavirüste son durum

Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef Türkiye yeni bölümünde neler olacak? MasterChef'te 3. ekipte kimler var? soruları yanıt buldu. MasterChef'in ana kadrosunda kendine yer bulmak isteyen 3. ekipteki yeni isimlerin yer aldığı 38 bölüm fragmanı yayınlandı. İşte MasterChef Türkiye'nin 38. bölüm fragman videosu...


Masterchef Türkiye 38. bölüm fragmanı izle! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna tarafından sunulan başarılı TV programı Masterchef Türkiye izleyenleri heyecan dolu dakikalar ve harika yemekler bekliyor. Yeni sezonda ekranlara yeni kadrosuyla gelen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Magazin Videoları
SON DAKİKA