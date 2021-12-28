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Bergüzar Korel’in yatak pozlarıyla yıktı geçti! Üç çocuklu güzel anneye İlk yorum Esra Erol’dan!

Bergüzar Korel’in yatak pozlarıyla yıktı geçti! Üç çocuklu güzel anneye İlk yorum Esra Erol’dan!
28.12.2021 13:05

OTOMATİK OYNAT

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Bergüzar Korel'in yatak pozlarına ilk yorum sıkı dostu Esra Erol'dan! Meslektaşı Halit Ergenç ile evliliklerinde 12 yılı geride bırakan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, geçen ay kızı Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Korel, geçen günlerde de lohusalık pozlarıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, şimdi ise yatakta verdiği neşeli pozlarla adından söz ettirdi. Çiçeği burnunda anne Bergüzar Korel'in yoğun ilgi gören paylaşımın ilk yorum da yakın arkadaşı Esra Erol'dan geldi. İşte Bergüzar Korel'in en doğal halini gözler önüne serdiği o paylaşımı...

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