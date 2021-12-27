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Haberler Magazin Bergüzar Korel’in yatak pozlarına ilk yorum Esra Erol’dan! Üç çocuk annesi Bergüzar’a bakın en doğal haliyle ortalığı yıktı geçti

Bergüzar Korel’in yatak pozlarına ilk yorum Esra Erol’dan! Üç çocuk annesi Bergüzar’a bakın en doğal haliyle ortalığı yıktı geçti

Bergüzar Korel'in yatak pozlarına ilk yorum sıkı dostu Esra Erol'dan! Meslektaşı Halit Ergenç ile evliliklerinde 12 yılı geride bırakan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, geçen ay kızı Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Korel, geçen günlerde de lohusalık pozlarıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, şimdi ise yatakta verdiği neşeli pozlarla adından söz ettirdi. Çiçeği burnunda anne Bergüzar Korel'in yoğun ilgi gören paylaşımın ilk yorum da yakın arkadaşı Esra Erol'dan geldi. İşte Bergüzar Korel'in en doğal halini gözler önüne serdiği o paylaşımı...

27.12.2021 18:34 - Son Güncelleme: 27.12.2021 18:34
Bergüzar Korel’in yatak pozlarına ilk yorum Esra Erol’dan! Üç çocuk annesi Bergüzar’a bakın en doğal haliyle ortalığı yıktı geçti

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010'da Ali'yi 2020 yılında Han'ı geçtiğimiz kasım ayında da kızı Leyla'yı kucağına almıştı.

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Bergüzar Korel’in yatak pozlarına ilk yorum Esra Erol’dan! Üç çocuk annesi Bergüzar’a bakın en doğal haliyle ortalığı yıktı geçti

Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Korel, geçen günlerde de lohusalık pozlarıyla gündeme gelmişti.

Bergüzar Korel’in yatak pozlarına ilk yorum Esra Erol’dan! Üç çocuk annesi Bergüzar’a bakın en doğal haliyle ortalığı yıktı geçti

Korel, evinde yorgana sarılarak verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınlamış ve altına düştüğü "Sabah makyajla uyanıp yorgana sarılmayan lohusa da ne bileyim" şeklindeki notla kendisini ti'ye almıştı.

Bergüzar Korel’in yatak pozlarına ilk yorum Esra Erol’dan! Üç çocuk annesi Bergüzar’a bakın en doğal haliyle ortalığı yıktı geçti

Korel'in yorganla verdiği pozlar uzun süre sosyal medyada gündem olmuş ve binlerce yorum almıştı.

Bergüzar Korel’in yatak pozlarına ilk yorum Esra Erol’dan! Üç çocuk annesi Bergüzar’a bakın en doğal haliyle ortalığı yıktı geçti

Sosyal medyayı aktif kullana ünlü oyuncu, şimdi ise yatakta verdiği pozlarla gündeme geldi.

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