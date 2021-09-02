Haberler Magazin Videoları Bergüzar Korel oğlu Han'ın ev hallerini paylaştı! 7.5 aylık hamile olan Bergüzar'ın iş başındaki oğluna bakın: 'Helal sana küçük adam'

Bergüzar Korel oğlu Han'ın ev hallerini paylaştı! 7.5 aylık hamile olan Bergüzar'ın iş başındaki oğluna bakın: 'Helal sana küçük adam'

Bergüzar Korel oğlu Han'ın ev hallerini paylaştı! 7.5 aylık hamile olan Bergüzar'ın iş başındaki oğluna bakın: 'Helal sana küçük adam'
02.09.2021 12:06 - Son Güncelleme: 02.09.2021 12:07
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Bergüzar Korel oğlu Han'ın ev hallerini paylaştı! 7.5 aylık hamile olan Bergüzar'ın iş başındaki oğluna bakın, 'Helal sana küçük adam' dedirtti. Rol aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını 2009 yılında nikah masasına taşıyan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk çocukları Ali 2010'da, Han adını verdikleri ikinci oğulları ise geçen yıl mart ayında dünyaya geldi. Şu an 7.5 aylık hamile olan Bergüzar Korel'in Instagram paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti Han bebeğin kendi kıyafetlerini çamaşır makinesine attığı anlar çok konuşulanlar arasına girdi.


Bergüzar Korel oğlu Han'ın ev hallerini paylaştı! 7.5 aylık hamile olan Bergüzar'ın iş başındaki oğluna bakın, sosyal medya onu konuşuyor...

"30 HAFTAYI DEVİRDİK BE ORTAK!"

Üçüncü kez anne olmak için gün sayan oyuncu Bergüzar Korel, hamileliğinde 30. haftayı geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan eşi ile kamera karşısına geçen Korel, "Yine, yeniden; 30 haftayı devirdik be ortak!" şeklinde konuştu.

Birbirlerine duydukları aşk ile sık sık gündeme gelen ikiliden Bergüzar Korel, oğlu Han'ın ev hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.Kısa sürede gündem olan Han bebeğin kendi kıyafetlerini çamaşır makinesine koyduğu anları gören takipçiler, 'Helal sana küçük adam' demeden geçmedi.

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