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Bergüzar Korel 'görmeniz lazım' deyip minik kızını paylaştı

Bergüzar Korel 'görmeniz lazım' deyip minik kızını paylaştı
03.02.2023 22:57 - Son Güncelleme: 03.02.2023 23:02

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Binbir Gece dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile 2009'da nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010'nun Şubat ayında Ali'yi dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tattı. 2020'de Han'a 2021'de ise Leyla'ya kavuşan üç çocuk annesi Korel, ailesi ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Korel, ilk olarak minik kızı Leyla'nın ilginç tarzını yayınladı. Ünlü oyuncu, daha sonra ise Leyla ile arasında geçen keyifli sohbeti "Görmeniz lazım" deyip paylaştı. Minik Leyle hem tarzı hem de annesiyle yaptığı muhabbetle kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu

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