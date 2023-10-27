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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023, 08:57 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023, 09:17

Bergüzar Korel en cesur haliyle paylaştı! Sosyal medya o hallerini konuştu

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk annesi Bergüzar Korel, son dönemlerde sık sık adından söz ettirdi. Yeni projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan ve bu haliyle yakın dostu Esra Erol'a benzetilen Korel, hem tarzı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla günlerce magazin gündeminde yer aldı. Dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen oyuncu, bu kez en cesur haliyle kamera karşısına geçti. Sıfır makyaj poz veren Korel'in doğal hali "Kim der 41 yaşında" dedirtti. İşte Bergüzar Korel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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