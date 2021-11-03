Bergüzar Korel doğum yaptı üçüncü bebeğini kucağına aldı! Ali ve Han adında iki oğlu olan Bergüzar kızına bakın hangi ismi verdi
Bergüzar Korel doğum yaptı! Son dakika haberi ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve kızından geldi. Ali ve Han adında iki erkek evladı olan Bergüzar kızını kucağına aldı. Üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü ismin kızına verdiği isim merak konusu. Karnı burnunda pozları ile magazin gündeminde sıkça yer alan Bergüzar Korel, 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile dünyaevine girdi. İşte ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında dünyaya getiren ve geçen yıl mart ayında ikinci oğlu Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel'in çocukları...
BERGÜZAR ÜÇÜNCÜ KEZ DOĞUM YAPTI!
Bergüzar Korel doğum yaptı üçüncü bebeğini kucağına aldı! Ali ve Han adında iki oğlu olan Bergüzar kızına bakın hangi ismi verdi...
KIZLARININ ADI...
Ali ve Han'dan sonra üçüncü bebekleri için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden mutlu haber geldi. Çiftin 3. bebekleri bugün dünyaya geldi. Ünlü isimler, kızlarına Leyla adını verdi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Maslak'taki özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında anne Bergüzar Korel ve kızı Leyla'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel'i yalnız bırakmayan Halit Ergenç'e oğulları Ali ve Han'da eşlik etti.
ART ARDA MAKYAJSIZ POZLARINI PAYLAŞMIŞTI
Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Bergüzar Korel, sosyal medyada yaratılan 'güzel kadın' algısına dikkat çekmek için makyajsız pozlarını paylaşmıştı.