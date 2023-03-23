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Berfu Yenenler imaj tazeledi! Eşi Eser’in tepkisi çok konuşuldu...

Berfu Yenenler imaj tazeledi! Eşi Eser’in tepkisi çok konuşuldu...
23.03.2023 00:05 - Son Güncelleme: 23.03.2023 00:08

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Oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İmaj değiştiren Yenenler, son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Yenenler'e ilk yorum ise Demet Akalın'dan geldi. Öte yandan Berfu Yenenler, yeni imajına eşinin ve çocuklarının verdiği tepkileri de yayınladı. Eşi Eser Yenenler'in tepkisi çok konuşuldu. İşte detaylar...

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