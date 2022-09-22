Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York sokaklarında görüntülendi

Halid Ziya Uşaklıgil'in 1899 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında yayınlansa da tekrar bölümleriyle sık sık gündem oldu. Kadrosunda Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Zerrin Tekindor, Nebahat Çehre'nin yer aldığı dizide Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Bihter ile Behlül'ün yasak aşkı birçok konuda espri malzemesi yapıldı. Aralarındaki uyumla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ ise yıllar sonra aynı projede buluşarak hayranlarını heyecanlandırdı. Çekimleri süren İstanbul İçin Son Çağrı filminde oynayan ikili, New York sokaklarında görüntülendi. O anlar sosyal medyada gündem olurken söz konusu görüntüler için "Kesin Beşir çekti" yorumu yapıldı. İşte o anlar...