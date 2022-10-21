Haberler Magazin Videoları Beraat reddedildi! Şarkıcı Gülşen mahkemede! İmam Hatiplilere skandal ifadelerle saldırmıştı! İmza verme...

Beraat reddedildi! Şarkıcı Gülşen mahkemede! İmam Hatiplilere skandal ifadelerle saldırmıştı! İmza verme...

Beraat reddedildi! Şarkıcı Gülşen mahkemede! İmam Hatiplilere skandal ifadelerle saldırmıştı! İmza verme...
21.10.2022 12:10 - Son Güncelleme: 21.10.2022 12:13

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Şarkıcı Gülşen bugün hakim karşısına çıktı. İmam Hatip Liselilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan dava açılmıştı. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen, adli kontrol şartı bulunan Gülşen İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Ünlü şarkıcı samimiyetle özür dilediğini belirtti. Şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada verilen ara kararla 'en yakın karakola imza verme' şeklindeki adli kontrol kaldırılırken yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verildi. İşte detaylar ve özür dileyen Gülşen'in ifadesi...

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