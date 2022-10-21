"İlişki Durumu Karışık" dizisiyle şöhrete kavuşan oyuncu Aybike Esin Tumluer, 2017'de cinsiyet değiştirmişti. Atlas Karan ismini alan oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi.
İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakterini canlandıran Aybike Esin Tumluer'in, 2017 yılında cinsiyet değiştirmesiyle gündem olmuştu.İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakterini canlandıran Aybike Esin Tumluer'in, 2017 yılında cinsiyet değiştirmesiyle gündem olmuştu.
ADINI "ATLAS KARAN" OLARAK DEĞİŞTİRDİ
Operasyon sonrası adını "Atlas Karan Tumluer" olarak değiştiren ünlü ismin son görüntüsü ortaya çıktı.
GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI
Tiyatro sahnelerinde boy gösteren Atlas Karan Tumluer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.Ünlü oyuncuyu görenler 'değişmiş' şeklinde yorumlar yaptı.