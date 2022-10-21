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İlişki Durumu Karışık dizisinin Gülendamıydı... Eda Ece ve Berk Oktay'ın rol arkadaşı cinsiyet değiştirdi! Görenler inanamadı!

İlişki Durumu Karışık dizisinin Gülendamıydı... Eda Ece ve Berk Oktay'ın rol arkadaşı cinsiyet değiştirdi! Görenler inanamadı!
21.10.2022 11:16 - Son Güncelleme: 21.10.2022 11:20

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İlişki Durumu Karışık dizisinde canlandırdığı Gülendam karakteriyle tanınan ve ünlenen Aybike Esin Tumluer geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirmişti. 2017 yılında cinsiyet değiştirerek erkek olmaya karar veren Tumluer ismini de değiştirerek Atlas Karan Tumluer yaptı. İşte ünlü oyuncunun son hali...

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"İlişki Durumu Karışık" dizisiyle şöhrete kavuşan oyuncu Aybike Esin Tumluer, 2017'de cinsiyet değiştirmişti. Atlas Karan ismini alan oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi.

İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakterini canlandıran Aybike Esin Tumluer'in, 2017 yılında cinsiyet değiştirmesiyle gündem olmuştu.İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam karakterini canlandıran Aybike Esin Tumluer'in, 2017 yılında cinsiyet değiştirmesiyle gündem olmuştu.

ADINI "ATLAS KARAN" OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Operasyon sonrası adını "Atlas Karan Tumluer" olarak değiştiren ünlü ismin son görüntüsü ortaya çıktı.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Tiyatro sahnelerinde boy gösteren Atlas Karan Tumluer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.Ünlü oyuncuyu görenler 'değişmiş' şeklinde yorumlar yaptı.

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