İlişki Durumu Karışık dizisinde canlandırdığı Gülendam karakteriyle tanınan ve ünlenen Aybike Esin Tumluer geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirmişti. 2017 yılında cinsiyet değiştirerek erkek olmaya karar veren Tumluer ismini de değiştirerek Atlas Karan Tumluer yaptı. İşte ünlü oyuncunun son hali...