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Bensu Soral'dan tatil pozu! Beyaz bikinisi ile paylaştı ikizi Bedirhan kayıtsız kalmadı! Havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Bensu Soral'dan tatil pozu! Beyaz bikinisi ile paylaştı ikizi Bedirhan kayıtsız kalmadı! Havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
28.09.2021 10:32
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Bensu Soral'dan tatil pozu! Beyaz bikinisi ile paylaştı ikizi Bedirhan kayıtsız kalmadı! Havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Son dönemlerde eşi Hakan Baş ile ayrılacağı yönündeki haberlerle günden olan ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Soral, beyaz bikinisi ile verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü oyuncu adeta cesaretini konuşturdu. Öte yandan ünlü oyuncunun ikiz kardeşi Bedirhan Soral da paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşte Bensu Soral'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...


Bensu Soral beyaz bikinisi ile paylaştı ikizi Bedirhan kayıtsız kalmadı! En doğal halini yayınlayan Bensu cesaretini konuşturdu

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