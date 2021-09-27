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Haberler Magazin Bensu Soral beyaz bikinisi ile paylaştı ikizi Bedirhan kayıtsız kalmadı! En doğal halini yayınlayan Bensu cesaretini konuşturdu

Bensu Soral beyaz bikinisi ile paylaştı ikizi Bedirhan kayıtsız kalmadı! En doğal halini yayınlayan Bensu cesaretini konuşturdu

Bensu Soral beyaz bikinisi ile paylaştı ilk yorum ikizi Bedirhan'dan geldi! Son dönemlerde eşi Hakan Baş ile ayrılacağı yönündeki haberlerle günden olan ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Soral, beyaz bikinisi ile verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü oyuncu adeta cesaretini konuşturdu. Öte yandan ünlü oyuncunun ikiz kardeşi Bedirhan Soral da paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşte Bensu Soral'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

27.09.2021 21:00 - Son Güncelleme: 27.09.2021 21:00
Bensu Soral beyaz bikinisi ile paylaştı ikizi Bedirhan kayıtsız kalmadı! En doğal halini yayınlayan Bensu cesaretini konuşturdu

Ünlü oyuncu Bensu Soral, eşi Hakan Baş ile boşanacağı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Evliliğinde sıkıntılı bir süreçten geçtiğini kabul eden Soral, ihanet iddialarını ise yalanlamıştı.

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Bensu Soral beyaz bikinisi ile paylaştı ikizi Bedirhan kayıtsız kalmadı! En doğal halini yayınlayan Bensu cesaretini konuşturdu

Soral, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, beyaz bikinisi ile verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.

Bensu Soral beyaz bikinisi ile paylaştı ikizi Bedirhan kayıtsız kalmadı! En doğal halini yayınlayan Bensu cesaretini konuşturdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Bensu Soral beyaz bikinisi ile paylaştı ikizi Bedirhan kayıtsız kalmadı! En doğal halini yayınlayan Bensu cesaretini konuşturdu

Ünlü oyuncunun ikiz kardeşi Bedirhan Soral da paylaşıma kayıtsız kalamadı ve Bensu Soral'ın fotoğrafını ilk beğenenler arasında yerini aldı.

Bensu Soral beyaz bikinisi ile paylaştı ikizi Bedirhan kayıtsız kalmadı! En doğal halini yayınlayan Bensu cesaretini konuşturdu

Öte yandan sıfır makyaj objektif karşısına geçen Soral, güzelliği ve pürüzsüz cildiyle takipçilerinden tam not aldı.

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