Bensu Soral beyaz bikinisi ile paylaştı ikizi Bedirhan kayıtsız kalmadı! En doğal halini yayınlayan Bensu cesaretini konuşturdu
Bensu Soral beyaz bikinisi ile paylaştı ilk yorum ikizi Bedirhan'dan geldi! Son dönemlerde eşi Hakan Baş ile ayrılacağı yönündeki haberlerle günden olan ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Soral, beyaz bikinisi ile verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü oyuncu adeta cesaretini konuşturdu. Öte yandan ünlü oyuncunun ikiz kardeşi Bedirhan Soral da paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşte Bensu Soral'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
27.09.2021 21:00
- Son Güncelleme: 27.09.2021 21:00
Ünlü oyuncu Bensu Soral, eşi Hakan Baş ile boşanacağı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Evliliğinde sıkıntılı bir süreçten geçtiğini kabul eden Soral, ihanet iddialarını ise yalanlamıştı.
Ünlü oyuncunun ikiz kardeşi Bedirhan Soral da paylaşıma kayıtsız kalamadı ve Bensu Soral'ın fotoğrafını ilk beğenenler arasında yerini aldı.