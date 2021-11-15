Haberler Magazin Videoları Bensu Soral'dan aşk dedikodularına olay açıklamalar! Keşke böyle kirletilmese ilişkiler...

Bensu Soral'dan aşk dedikodularına olay açıklamalar! Keşke böyle kirletilmese ilişkiler...

Bensu Soral'dan aşk dedikodularına olay açıklamalar! Keşke böyle kirletilmese ilişkiler...
15.11.2021 12:36
Ana Sayfa 01:14
Seyir halinde açılan kaput...
Ana Sayfa 00:30
Seyir halinde olan otomobil...
Ana Sayfa 01:42
Bunalıma giren adam evini...
Ana Sayfa 01:15
Başak Cengiz'in kılıçla...
Ana Sayfa 03:55
Bakan Çavuşoğlu'ndan Tahran'da...
Ana Sayfa 00:59
Yatarak motosiklet kullanan...
Ana Sayfa 01:10
45 günde inşa edildi! Muhteşem...
Ana Sayfa 00:48
Sözlü tartışma tencere...
Ana Sayfa 01:14
ABD'den büyük skandal! YPG'yi...
Ana Sayfa 00:50
Sağlık kontrolünde polise...
Ana Sayfa 01:29
Korkunç son! Boğazına kaçtı...
Ana Sayfa 01:29
İran'da şiddetli deprem!...

Hakan Baş’la evliliğinde sorunları devam eden Bensu Soral, gecelerde yalnız başınaydı. “Hakan’la düşman değiliz” diyen oyuncu Kubilay Aka ile çıkan aşk dedikodularına ise “Keşke böyle kirletilmese ilişkiler. Çok yıpratıcı ve psikoloji bozan bir durum” cevabı verdi.

Magazin Videoları

İşadamı Hakan Baş ile son zamanlarda evliliklerinde çalkantılı bir dönem geçiren Bensu Soral, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi.



Soral, Hande Erçel'le gittikleri ABD tatilinden döndükten sonra eşiyle birlikte görüntü vermezken, önceki gece de yalnız başınaydı.




Evlilikleri hakkında yöneltilen soruları cevaplayan güzel oyuncu, "Bizim Hakan'la öyle bir düşmanlığımız yok. Benim için çok değerli bir insan. Kendisinin bendeki yeri çok ayrı" dedi.




"DÜŞMANLIK YOK!"
Herkes Soral'dan "Mutluyuz sorunları atlattık" açıklaması beklerken güzel oyuncunun "Düşmanlık yok demesi" sanki ayrılık habercisi gibiydi.



Soruları içtenlikle cevaplayan Soral, oyuncu Kubilay Aka ile samimi fotoğraflarının evlilikte kriz çıkardığı iddialarıyla ilgili ise şunları söyledi: "Diğer sanatçı arkadaşlarımızın da başına gelen bir durum. Keşke böyle kirletilmese ilişkiler. Mesleğimiz gereği konuşmak durumunda kalıyoruz. Çok yıpratıcı ve psikoloji bozan bir durum." .

SON DAKİKA