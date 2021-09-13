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Bensu Soral - Hakan Baş evliliğindeki krizin nedeni ortaya çıktı! Eşinin yakınlaşma sahnelerinde...

Bensu Soral - Hakan Baş evliliğindeki krizin nedeni ortaya çıktı! Eşinin yakınlaşma sahnelerinde...
13.09.2021 14:55
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Bensu Soral ile eşi Hakan Baş arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! İhanet iddiası bomba etkisi yaratmıştı ayrılığın asıl nedeni bambaşka. Son günlerde Hakan Baş ile Bensu Soral çiftinin sallantıda olan evliliği önce Mina Ceran ardından da Kubilay Aka ile görüntülerin basına sızması ile 'ihanet' iddialarıyla gündeme geldi. Son olarak geçtiğimiz akşam bir arkadaşlarının düğününde yan yana poz veren evli çiftten Bensu Sora, bir süredir takmadığı evlilik yüzüğünü de o düğünde takmış hatta bu durum 'aralarındaki buzlar eridi' şeklinde yorumlanmıştı. Birbirlerini çok seven Bensu ve Hakan çiftinin evliliğini yıpratan asıl gerçek bakın neymiş...


Bensu Soral ile eşi Hakan Baş arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! İhanet iddiası bomba etkisi yaratmıştı asıl neden bakın neymiş...

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