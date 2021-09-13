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Haberler Magazin Bensu Soral ile eşi Hakan Baş arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! İhanet iddiası bomba etkisi yaratmıştı asıl neden bakın neymiş...

Bensu Soral ile eşi Hakan Baş arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! İhanet iddiası bomba etkisi yaratmıştı asıl neden bakın neymiş...

Bensu Soral ile eşi Hakan Baş arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! İhanet iddiası bomba etkisi yaratmıştı ayrılığın asıl nedeni bambaşka. Son günlerde Hakan Baş ile Bensu Soral çiftinin sallantıda olan evliliği önce Mina Ceran ardından da Kubilay Aka ile görüntülerin basına sızması ile 'ihanet' iddialarıyla gündeme geldi. Son olarak geçtiğimiz akşam bir arkadaşlarının düğününde yan yana poz veren evli çiftten Bensu Sora, bir süredir takmadığı evlilik yüzüğünü de o düğünde takmış hatta bu durum 'aralarındaki buzlar eridi' şeklinde yorumlanmıştı. Birbirlerini çok seven Bensu ve Hakan çiftinin evliliğini yıpratan asıl gerçek bakın neymiş...

13.09.2021 14:23 - Son Güncelleme: 13.09.2021 15:17
Bensu Soral ile eşi Hakan Baş arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! İhanet iddiası bomba etkisi yaratmıştı asıl neden bakın neymiş...

Bensu Soral ile eşi Hakan Baş arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! İhanet iddiası bomba etkisi yaratmıştı asıl neden bakın neymiş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bensu Soral ile eşi Hakan Baş arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! İhanet iddiası bomba etkisi yaratmıştı asıl neden bakın neymiş...

Boşanma ve ihanet iddialarıyla gündeme gelen Bensu - Hakan Baş çiftinin üzerindeki karabulutun nedeni ortaya çıktı

Bensu Soral ile eşi Hakan Baş arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! İhanet iddiası bomba etkisi yaratmıştı asıl neden bakın neymiş...

Hakan Baş'ın, eşi Bensu Soral'ın yoğun iş temposuna girmesini, magazinde olmasını ve yakınlaşma sahnlerinde rol almasını istemediği ancak Bensu'nun ise bu duruma, 'Bu benim mesleğim' şeklinde yanıt verdiği ileri ileri sürüldü.

Bensu Soral ile eşi Hakan Baş arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! İhanet iddiası bomba etkisi yaratmıştı asıl neden bakın neymiş...

Eşinin oyunculuk kariyerinde ilerlemesini ancak Hakan Baş'ın bazı şeyleri kendisinin aşamadığı hatta bu yüzden ünlü çiftin sabahlara kadar ağlayarak çözüm bulmaya çalıştığı da iddialar arasında yer alıyor.

Bensu Soral ile eşi Hakan Baş arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! İhanet iddiası bomba etkisi yaratmıştı asıl neden bakın neymiş...

Mina Ceran'ın Hakan Baş ile fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından Bensu Soral ile Kubilay Aka'nın görüntüsü de gündeme bomba gibi düştü! Hakan Baş'la sallantıda olan evliliğin bitme nedeni ihanet mi? İşte Hakan Baş - Bensu Soral evliliğinde yaşananlar...

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