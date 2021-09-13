Bensu Soral ile eşi Hakan Baş arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı! İhanet iddiası bomba etkisi yaratmıştı asıl neden bakın neymiş...

Hakan Baş'ın, eşi Bensu Soral'ın yoğun iş temposuna girmesini, magazinde olmasını ve yakınlaşma sahnlerinde rol almasını istemediği ancak Bensu'nun ise bu duruma, 'Bu benim mesleğim' şeklinde yanıt verdiği ileri ileri sürüldü.