Haberler Magazin Videoları Şarkılar Bizi Söyler’de buluşan Hakan Altun ile Sibel Can hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer iki sanatçı...

Şarkılar Bizi Söyler’de buluşan Hakan Altun ile Sibel Can hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer iki sanatçı...

Şarkılar Bizi Söyler’de buluşan Hakan Altun ile Sibel Can hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer iki sanatçı...
13.09.2021 10:34 - Son Güncelleme: 13.09.2021 10:34
Ana Sayfa 00:13
Sinem Kobal'dan doğum sonrası...
Ana Sayfa 01:30
Meteorolojiden kuvvetli yağış...
Ana Sayfa 03:31
"12 Eylül demokrasimizin kara...
Ana Sayfa 01:37
Bursa'da orman yangını!
Ana Sayfa 00:19
CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan...
Ana Sayfa 03:17
Kan donduran cinayet! Ekmek...
Ana Sayfa 16:33
Zincirbozan 38 yıl sonra...
Ana Sayfa 05:49
7 tane bulundu! Tam 600 metre...
Ana Sayfa 02:14
Kartal'da kontrolden çıkan...
Ana Sayfa 01:28
Zincirleme kazada genç kadın...
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 20. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 00:36
Başkan Erdoğan'dan gençlere...

Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ı bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programı, bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Güçlü sesleriyle dikkat çeken Hakan Altun ve Sibel Can ise kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı, ünlü isimlerin özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Hakan Altun ve Sibel Can'ın arasındaki yaş farkı ise dikkat çekti. Hakan Altun'un Sibel Can'dan küçük olduğunu ilk kez duyan internet kullanıcıları, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Altun ile Sibel Can kaç yaşındaymış...


Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ı bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programı, bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Güçlü sesleriyle dikkat çeken Hakan Altun ve Sibel Can ise kısa sürede gündem oldu.

Özel hayatları merak edilen Hakan Altun ve Sibel Can'ın özellikle yaşları merak konusu oldu. Hakan Altun'un Sibel Can'dan küçük olduğunu ilk kez duyan internet kullanıcıları, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

HAKAN ALTUN

13 Ağustos 1972

SİBEL CAN

1 AĞUSTOS 1970

Magazin Videoları
SON DAKİKA