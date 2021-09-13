Şarkılar Bizi Söyler’de buluşan Hakan Altun ile Sibel Can hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer iki sanatçı...

Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ı bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programı, bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Güçlü sesleriyle dikkat çeken Hakan Altun ve Sibel Can ise kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı, ünlü isimlerin özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Hakan Altun ve Sibel Can'ın arasındaki yaş farkı ise dikkat çekti. Hakan Altun'un Sibel Can'dan küçük olduğunu ilk kez duyan internet kullanıcıları, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Altun ile Sibel Can kaç yaşındaymış...

Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ı bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programı, bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Güçlü sesleriyle dikkat çeken Hakan Altun ve Sibel Can ise kısa sürede gündem oldu.

Özel hayatları merak edilen Hakan Altun ve Sibel Can'ın özellikle yaşları merak konusu oldu. Hakan Altun'un Sibel Can'dan küçük olduğunu ilk kez duyan internet kullanıcıları, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

HAKAN ALTUN

13 Ağustos 1972

SİBEL CAN

1 AĞUSTOS 1970