Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Meğer o da tanıdıkmış...

Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Aslı Melisa Uzun, Aslı Sevi gibi isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Azamet karakterini canlandıran Eren Vurdem, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. ATV ekranlarında yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem olan oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Özellikle aşk hayatı merak edilen oyuncu hakkında en çok "Eren Vurdem evli mi?", "Eren Vurdem'in eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Sessiz sedasız evlenen Vurdem'in sır gibi sakladığı eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun eşi O Ses Türkiye'den çıktı. Hadise detayı ise şaşırttı. Bakın Eren Vurdem'in müzisyen eşi kimmiş...