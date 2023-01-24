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Bahar Candan'dan sonra Nazlı Hamarat da namaza başladı! O görüntü dikkat çekti sosyal medyada yorum yağd

Bahar Candan'dan sonra Nazlı Hamarat da namaza başladı! O görüntü dikkat çekti sosyal medyada yorum yağd
24.01.2023 17:12 - Son Güncelleme: 24.01.2023 17:12

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Bahar Candan'dan sonra Nazlı Hamarat da namaza başladı! O görüntü dikkat çekti, sosyal medyada yorum yağdı. Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, sosyal medya hesabı üzerinden namaza başlayacağını ve namaz için gerekli olan malzemeleri aldığını açıklamıştı. İşte Benim Stilim yarışmacıları arasında yer alan ve özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen bir başka isim Nazlı Hamarat da başörtülü halini paylaşıp namaz kıldığını söyledi. Ancak Hamarat'ın ojeli tırnaklar dikkat çekince sosyal medyada eski yarışmacıya yorum yağdı.

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