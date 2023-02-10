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Başak Gümülcinelioğlu gözyaşlarıyla duyurdu! Kayınvalidesi enkaz altındaydı "Annemizin olduğu enkazdan..."

Başak Gümülcinelioğlu gözyaşlarıyla duyurdu! Kayınvalidesi enkaz altındaydı "Annemizin olduğu enkazdan..."
10.02.2023 15:02 - Son Güncelleme: 10.02.2023 15:03

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremler sonrası Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere 10 ilimiz, depremin açtığı yaraları sarıyor. Çok sayıda ve ölü ve yaralının olduğu deprem sonrası ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, enkaz altında kalan eşi Çağrı Çıtanak'ın annesi içinn yardım istemişti. Kayınvalidesi enkaz altında kalan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, göçük altında ses geldiğini söyleyerek gözyaşları içinde bölgeye ambulans gönderilmesini istedi.

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