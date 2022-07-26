Haberler Magazin Videoları Barış Arduç’un kayınvalidesi parmak ısırttı! 8 aylık hamile olan Gupse Özay’ın annesine bakın! ‘Güzellik genetik’ dedirtti

Barış Arduç’un kayınvalidesi parmak ısırttı! 8 aylık hamile olan Gupse Özay’ın annesine bakın! ‘Güzellik genetik’ dedirtti

Barış Arduç’un kayınvalidesi parmak ısırttı! 8 aylık hamile olan Gupse Özay’ın annesine bakın! ‘Güzellik genetik’ dedirtti
26.07.2022 16:12

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Barış Arduç'un kayınvalidesi parmak ısırttı! Şimdilerde 8 aylık hamile olan Gupse Özay, karnı burnunda pozlarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü. Özay'ın paylaşımı binlerce beğeni alırken oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başladı. Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Özay'ın annesini görenler ise hayran kaldı. Özay'ın annesi ile yaptığı paylaşımı görenler "Güzellik genetik" yorumunda bulundu. İşte Gupse Özay'ın güzeller güzeli annesi...

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Çerkes kökenli bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Gupse Özay, 4 yıl reklam yazarlığı yaptıktan sonra dizi sektörüne geçti ve kısa sürede Yalan Dünya'da rol kaptı.

Eltilerin Savaşı, Görümce, Küçük Esnaf, Ters Yüz, gibi birçok yapımda rol alan Özay, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken ilk filmi olan Deliha'da başrolü paylaştığı Barış Arduç'a gönlünü kaptırdı.

Filmin çekimleri sırasında tanışan Gupse Özay ve Barış Arduç'un rol arkadaşlığı, herkesi kıskandıran büyük bir aşka dönüştü.

Haklarında çıkan tüm ayrılık iddialarına inat birbirlerinden hiç kopmayan çift, 2020 yılının Temmuz ayında da Çeşme'de sade bir törenle evlendi.

İlişkilerini evlilikle taçlandıran ikiliden geçen aylarda ise müjdeli haber geldi. Gupse Özay'ın hamile olduğu öğrenildi.

Gupse Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bebeğinin cinsiyetinim kız olduğunu açıkladı.

Şimdilerde 8 aylık hamile olan Özay'ın bu süreçte attığı her adım hayranları tarafından yakın takibe alındı. Son olarak karnı burnunda pozlarını yayınlayarak gündeme gelen oyuncu, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine topladı.

Oyunculuğu ve Barış Arduç ile yaptığı evlilikle beğeni toplayan Özay'ın hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Özay'ın annesini görenler ise hayran kaldı.

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