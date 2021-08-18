Barbadoslu güzel topun agzında! Rihanna markette bakın nasıl görüntülendi! O hali 'Görgüsüzlük kraliçesi!' yorumlarına yol açtı

2 milyar dolarlık serveti olan Rihanna, Manhattan’da sıradan bir markete korumasız gitti. Boynunda ve bileğindeki 3 parça mücevherin 5.9 milyon dolar olması, Rihanna için ‘görgüsüz’ yorumlarına yol açtı...

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, bu kez görgüsüzlüğüyle manşetlere çıktı. 2 milyar dolarlık servete ulaşan Rihanna, geçtiğimiz Pazar günü Manhattan'ın sıradan semti Tribeca'daki Whole Foods adlı markete gitti. Yanında korumaları olmayan Rihanna, övgü alırken 'eşsiz' görgüsüzlüğü daha sonra anlaşıldı. Elman kolyesi, altın kolyesi, işlemeli zümrüt broşu ile üzerinde 5.9 milyon dolarlık servet taşıyan Rihanna'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Barbados, Amerika'da bağımsız bir ada ülkesi. İşte o ülkede sıradan günde sadece 5 dolarla geçinmeye çalışan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rihanna, "Fakirlik bana uzak değil" sözü ile büyük destek bulmuştu. Ancak yaşayış tarzının fakirliğin ona çok uzak olduğu market alışverişinde bile ortaya çıktı. Rihanna, eleştirilerin büyümesine rağmen sessizliğini korumayı tercih etti. İşte ilginç tepkiler:

Parayla uyuyorsun galiba. Marketteki Rihanna bunu gösterdi.

Paran olabilir Rihanna. Ancak sadece o kadar. Yazıklar olsun.

Hiç utanmadın mı? Gittiğin o markette sakız parası olmayanlar bile var.

Markete giderken altın koleksiyoneri oynadın. Büyük bir partiye nasıl gideceksin.

Anladık zenginsin Rihanna.