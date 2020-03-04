Balgay Komutan kimdir? Kuruluş Osman Moğol komutan Balgay tarihte var mı? | Video 04.03.2020 19:00

Moğol komutan Balgay kimdir? Kuruluş Osman dizisinde yer alan Moğol komutan Balgay tarihte var mı sorusuna yanıt aranıyor. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde Moğol ordusunun Türk boylarına yaptığı saldırı sonrası Balgay Komutan karakteri öne çıktı. Balgay Komutan kimdir, tarihteki yeri nedir sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. Balgay tarihte var mı? İşte yanıtı…

Moğol komutan Balgay kimdir? Kuruluş Osman dizisinin Moğol komutanı Balgay tarihte var mı? Balgay Komutan kimdir sorusu dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Her Çarşamba akşamı reyting rekorları kıran ATV dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümlerinde Balgay Komutan karakteri öne çıktı. Moğolların, Kayı boyuna yaptığı saldırılar sonrası Balgay tarihte var mı sorusuna yanıt aranıyor. İşte Balgay Komutan hakkında merak edilenler…

BALGAY KOMUTAN KİMDİR?

Moğol komutanı Balgay, Cengiz Kaan'ın torunu, Kulagu Han'ın kardeşidir.

Komutan Balgay Türklerin baş düşmanlarından birdir. Orta Asya'dan beri katliamlara neden olan Moğollar sınırları aşıp Anadolu'ya kadar gelir. Zayıflamış iktidarlara hüküm sürmeyi hedefleyen Moğollar, bu topraklara göz diker. Tekfurların oyunlarıyla ilerlemeyi düşünen Komutan Balgay karşısında Osman Bey'i bulur. Osman Bey ise bu yıllarda devlet kurma hedefleriyle Türk obalarını bir araya getirmeye çalışır.

13. yüzyıldan itibaren Orta Asya'daki göçebelere hakim olan Cengiz Han'ın torunu Kulagu Han'ın ise kardeşi olan Balgay, tarihi kitaplara göre çok kötü bir komutandır. Kendisine karşı olanlara yaptığı işkencelerle meşhur olan Balgay, düşmanlarının derilerinden kendine post bile yaptığı söyleniyor.

YURDAER OKUR KİMDİR?

Yurdaer Okur 29 Ekim 1974'te Rize'de doğdu Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi "Turizm İşletmeciliği" bölümüne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. Daha Sonra M.S.Ü Devlet Konservatuvar'ında yüksek lisans yaptı.

1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. Daha sonra, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı.

2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Diyarbakırlı Gençlere Drama Dersleri verdi. Tiyatro aktörlüğünün dışında, Sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır.