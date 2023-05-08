Haberler Magazin Videoları Azeri kızı Günel Zeynelova’dan Reza iddialarına cevap!

Azeri kızı Günel Zeynelova’dan Reza iddialarına cevap!

Azeri kızı Günel Zeynelova’dan Reza iddialarına cevap!
08.05.2023 10:09 - Son Güncelleme: 08.05.2023 10:14

OTOMATİK OYNAT

Magazin 03:33
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç...
Magazin 01:13
"Dünyanın konuşacağı düğün bu...
Magazin 00:10
Sinan Engin ameliyat oldu!
Magazin 05:06
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan...
Magazin 00:11
Zeynep Yılmaz paylaşımıyla...
Magazin 01:07
Kenan İmirzalıoğlu ve eşi...
Magazin 00:15
Demet Şener’in ilk göz...
Magazin 00:31
Ünlü sunucu Zahide Yetiş'in...
Magazin 01:39
İrem Derici 3 yöntemle bir...
Magazin 00:15
Hazar Ergüçlü yeni...
Magazin 09:35
Neslihan Atagül ve Kadir...
Magazin 00:39
6 ay önce anne olan Nur Tuğba...

Hadise ile WhatsApp mesajları ifşalanmıştı! Günel Zeynalova kendisini Ebru Gündeş'le aldatan Reza Zarrab'a mı döndü? Miami tatilinde olan ve geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düşen Günel Zeynalova, Reza Zarrab ile evlilik arifesindeyken Ebru Gündeş ihanetiyle sarsılmıştı. Reza Zarrab'ın Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiası ortaya çıktığı sıralarda "Adalet tecelli etti" yorumu yapan Günel Zeynalova, Reza Zarrab'a döndü mü? Kafa karıştıran o paylaşımın ardından merak edilen soruya sosyal medyadan açıklama gecikmedi.

Magazin Videoları
SON DAKİKA