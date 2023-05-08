Azeri kızı Günel Zeynelova’dan Reza iddialarına cevap!

Hadise ile WhatsApp mesajları ifşalanmıştı! Günel Zeynalova kendisini Ebru Gündeş'le aldatan Reza Zarrab'a mı döndü? Miami tatilinde olan ve geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düşen Günel Zeynalova, Reza Zarrab ile evlilik arifesindeyken Ebru Gündeş ihanetiyle sarsılmıştı. Reza Zarrab'ın Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiası ortaya çıktığı sıralarda "Adalet tecelli etti" yorumu yapan Günel Zeynalova, Reza Zarrab'a döndü mü? Kafa karıştıran o paylaşımın ardından merak edilen soruya sosyal medyadan açıklama gecikmedi.