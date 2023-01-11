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Azeri kızı Günel Zeynalova’dan Sibel Can paylaşımı!

Azeri kızı Günel Zeynalova’dan Sibel Can paylaşımı!
11.01.2023 10:03 - Son Güncelleme: 11.01.2023 10:03

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İbrahim Tatlıses keşfetmişti... Azeri kızı Günel Zeynalova, Sibel Can'la geçmişe gitti sosyal medya yıkıldı. Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel, 'Didem' adlı şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Gündemden düşmeyen Hadise - Reza Zarrab ikilisiyle ilgili aşk iddiaları ayyuka çıktığı sırada Ebru Gündeş hakkında, "Adalet tecelli etti" yorumu yapan Günel Zeynalova eskiden Reza Zarrab'la aşk yaşıyordu. Hatta evlilik yolundaki ikilinin aşkının, Gündeş nedeniyle bittiği ileri sürülmüştü. Son haliyle sık sık magazin gündeminde yerini alan Azeri kızı Günel Zeynalova, Sibel Can'la düet yaptığı anların videosunu paylaştı, ünlü isimlere sosyal medyada, "Çok iyiler"yorumları yapıldı.

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