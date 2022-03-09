Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun yargılandığı davada flaş gelişme! İkisinin de hapsi istenmişti

Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada flaş gelişme! Ayşegül'ün 8 yıldan 11 yıla Furkan'ın ise 29 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenmişti... İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda başlayan polis ve görevlilere karşı bıçaklı saldırı ve tehditle devam eden olayın baş faili olan ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada, Asliye Ceza Mahkemesi, suçun mahiyeti nedeniyle dosyanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesinin uygun olacağını belirtip, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkeme ise görevsizlik kararını reddederek, dosyayı yeniden Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.