Bengü canlı yayında anne ve babasını görünce gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar... 15.04.2020 14:57

Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Bengü, koronavirüsten korunmak adına kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Zeynep adında bir kızı bulunan çiçeği burnunda anne Bengü, takipçilerine moral olması için Instagram'da canlı yayın açtı. Bengü, canlı yayına anne ve babasının katıldığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Bengü ile eşi Selim Selimoğlu, corona virüs salgınından korunmak adına kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Zeynep adında bir kızı olan şarkıcı, takipçilerine moral vermek adına instagram'da canlı yayın açtı.

Takipçileriyle sohbet halinde olan Bengü, katılımcılar arasında anne ve babasını görünce duygusal anlar yaşadı.

Salgın sebebiyle bir süredir anne ve babasını göremeyen Bengü, "Çok özlemişiz. Babam da canlı yayına katıldı. Çok tatlısınız. Herkes burada, sizi yerim. Bizim ekip de toplandı. Şahanesiniz, bir derin nefes alayım şöyle. Hakikaten neler oldu değil mi? Hepinizi çok seviyorum ve hepinizi çok özledim. En başta herkesin sağlıklı olduğunu bilmek çok güzel" ifadelerini kullandı.

Herkesi çok özlediğini dile getiren Bengü, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.