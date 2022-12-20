Aylar sonra sahnelere dönen Gülşen yine tepkilerin odağında: “Değişen bir şey yok çıplaktı yine çıplak” 50 konserini iptal etmişti

İmam Hatipliler hakkında söylediği skandal sözler ardından gözaltına alınan ve açılan soruşturma sonrası tutuklanan Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen'in hakkındaki ev hapsi kararı da sonlandırıldı. Davası devam eden Gülşen, bu akşam ise aylar sonra ilk kez sahne aldı. Şarkıcının sahneden görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem olurken Gülşen tercih ettiği kostümle yine tepki topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı Gülşen için "Değişen bir şey yok çıplaktı yine çıplak" dedi. İşte Gülşen'in tepki çeken kostümü...