Aycan Yanaç'tan itiraf! "Survivor ile başladı, her şey apar topar oldu" Sercan'ın 'özledim' mesajıyla gündeme gelmişti...

07.09.2020 18:16

Survivor 2020 yarışmacılarından Aycan Yanaç, bikinili fotoğrafı ile geçtiğimiz günlerde adından söz ettirmişti. Sercan Yıldırım ile yakın arkadaş olduğu iddia edilen Aycan Yanaç, önceki gün Yıldırım'ın, 'Seni motive etmeyi özledim' notuyla paylaştığı fotoğrafa, "Ben de seni sinir etmeyi" diyerek karşılık verdi. 21 yaşındaki Yanaç bu kez de itiraflarıyla gündeme geldi. Survivor'da yarıştıktan sonra Gaziantep ALG Spor'a transfer olan Aycan Yanaç, futbola dönüş hikayesini anlattı. Yanaç, futbol kariyerinin duyulmasının Survivor sayesinde olduğunu dile getirirken her şeyin aniden geliştiğini de sözlerine ekledi. İşte Survivor Aycan Yanaç'tan kariyerine ve yarışmaya dair yeni açıklamalar...