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Aycan Yanaç'tan itiraf! "Survivor ile başladı, her şey apar topar oldu" Sercan'ın 'özledim' mesajıyla gündeme gelmişti...

Survivor 2020 yarışmacılarından Aycan Yanaç, bikinili fotoğrafı ile geçtiğimiz günlerde adından söz ettirmişti. Sercan Yıldırım ile yakın arkadaş olduğu iddia edilen Aycan Yanaç, önceki gün Yıldırım'ın, 'Seni motive etmeyi özledim' notuyla paylaştığı fotoğrafa, "Ben de seni sinir etmeyi" diyerek karşılık verdi. 21 yaşındaki Yanaç bu kez de itiraflarıyla gündeme geldi. Survivor'da yarıştıktan sonra Gaziantep ALG Spor'a transfer olan Aycan Yanaç, futbola dönüş hikayesini anlattı. Yanaç, futbol kariyerinin duyulmasının Survivor sayesinde olduğunu dile getirirken her şeyin aniden geliştiğini de sözlerine ekledi. İşte Survivor Aycan Yanaç'tan kariyerine ve yarışmaya dair yeni açıklamalar...

07.09.2020 13:26 - Son Güncelleme: 07.09.2020 13:47
Aycan Yanaç'tan itiraf! 'Survivor ile başladı, her şey apar topar oldu Sercan'ın 'özledim' mesajıyla gündeme gelmişti...

Survivor'ın popüler yarışmacılarından Aycan Yanaç, yarışma bittikten sonra Gaziantep ALG Spor takımına transfer olmuştu. Son günlerde yakın arkadaş olduğu iddia edilen Sercan yıldırım ile adı aşk dedikodularına karışan Aycan yanaç, kariyeri hakkında itiraflarda bulundu. İşte Gaziantep ALG Spor ile tekrar futbola dönen Aycan'ın futbola dönüş hikayesi ve Survivor hakkında açıklamaları...

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Aycan Yanaç'tan itiraf! 'Survivor ile başladı, her şey apar topar oldu Sercan'ın 'özledim' mesajıyla gündeme gelmişti...

"HER ŞEY SURVIVOR İLE BAŞLADI''

Aycan, "Survivor'da futbolla başladı her şey. Orada futbol oyunu oynadıktan sonra daha da duyuldum.Ondan sonra Ali başkan beni görmüş, ben çıktıktan sonra mesajı geldi davet edildim buraya. Konuşmaya geldim. Her şey apar topar oldu." dedi.

Aycan Yanaç'tan itiraf! 'Survivor ile başladı, her şey apar topar oldu Sercan'ın 'özledim' mesajıyla gündeme gelmişti...

"BEN DE GERİ DÖNMEK İSTİYORDUM"

Aycan, "Ben de tabii ki futbola geri dönmek istediğim için direkt onayladım. Geldim, görüştük ve imzaladım. Şu an buradayım. Gerçekten çok heyecanlıyım. İlk antrenmanıma çıktım. Hazırlıklar başladı. Yavaş yavaş koşularla başlıyorum. Umarım hem benim hem ALG Spor için hayırlısı olur. Umarım iyi yerlere geliriz kendi adıma." ifadelerini kullandı.

Aycan Yanaç'tan itiraf! 'Survivor ile başladı, her şey apar topar oldu Sercan'ın 'özledim' mesajıyla gündeme gelmişti...

"HEMEN KIZARDIM, MUTLUYUM"

Aycan, "Taraftarlarımızın burada olmasından çok mutluyum. İsmimi duydukça gururlanıyorum ve gözlerim yaşarıyor.. İlk koşuşumda ismimi duyduğumda gözlerim yaşardı. Gerçekten insanın yaşaması lazım bunu. Çok heyecanlı ve çok mutluyum geri döndüğüm için. Yüz ifademden de belli herhalde kızardım hemen. Mutluyum." dedi.

Aycan Yanaç'tan itiraf! 'Survivor ile başladı, her şey apar topar oldu Sercan'ın 'özledim' mesajıyla gündeme gelmişti...

Instagram'dan tatil paylaşımlarında bulunan Aycan Yanaç'ın bikinili fotoğraflarına ilk yorum yakın arkadaşı Sercan Yıldırım'dan geldi.

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