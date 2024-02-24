Aybüke Pusat, 'Her Yerde Sen' dizisinde başrolü paylaştığı Furkan Andıç ile aşk yaşadığı haberleriyle sık sık gündeme gelmişti.

Havaalanında birlikte görüntülenerek iddiaları alevlendiren ikili, İtalya tatillerinde ayrı ayrı çekilmiş pozlarını paylaşarak dikkat çekmişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Aybüke Pusat, bu kez siyah bikinili pozlarıyla çok konuşuldu.

Dubai'ye giden Pusat, deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Siyah bikinisi ile kamera karşısına geçen Pusat, Instagram'ında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Bikinili pozlarını art arda yayınlayan ünlü oyuncu, "Burası yirmisekiz derece" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

Hayranları tarafından paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.