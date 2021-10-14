Haberler Magazin Videoları ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Ekim 2021 Perşembe bugünkü programı izle | VİDEO

ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Ekim 2021 Perşembe bugünkü programı izle | VİDEO

ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Ekim 2021 Perşembe bugünkü programı izle | VİDEO
14.10.2021 09:31
Ana Sayfa 03:45
İBB'de her şey çok zarar oldu
Ana Sayfa 00:31
Haliç’te mide bulandıran...
Ana Sayfa 01:28
Annesinin 20 yıl önceki yasak...
Ana Sayfa 01:30
İstanbul ve birçok il için...
Ana Sayfa 02:23
Hindistan’da korkunç olay!
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 67. bölüm...
Ana Sayfa 01:26
Merkez Bankası’nda görev...
Ana Sayfa 00:59
Bu obanın baş hatunu benim!
Ana Sayfa 02:36
Isparta’da aç kurt koyun...
Ana Sayfa 01:03
Camdaki Kız 15. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:32
Sanal jigolo sitesiyle 1...
Ana Sayfa 00:35
Arda Turan'ın eşi Aslıhan...

Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Ekim 2021 Perşembe ATV CANLI YAYIN İZLE | Annesi suçladı, kuzeni cevap verdi, eşi kendini savundu. Peki kayıp genç nerede? Aldatılma şüphesi, cinayet ihtimali... Taraflar stüdyoda yüzleşiyor! Şüphelerin odağındaki arkadaş Tayfun Çimen ve kuzen Tarık Müge Anlı'da! 'Sen öldürdün!' kavgası! İki arkadaş birbirini suçladı! Yeni iddialar, görgü tanıkları... Oğlu ve eşi biliyor mu? İftira, itiraf ihanet! Mustafa Kut'u öldürülmüş halde bulan Hayrettin Yılmaz canlı yayında! Dönmesi için gözyaşı döken Mehmet Mutlu'nun son durumu ne? Eşini bırakıp giden Necla Mutlu eşine dönecek mi? Selçuk Gün'ün kaybıyla ilgili şüpheler artarken yeni gelişmeler şoke edecek. İşte ele alınan konulara dair Müge Anlı'nın 14 Ekim 2021 Perşembe tarihli bugünkü programı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA