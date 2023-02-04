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Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın eşi bakın kim! Meğer kendisinden de ünlü oyuncuyla...

Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın eşi bakın kim! Meğer kendisinden de ünlü oyuncuyla...
04.02.2023 10:29

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İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik'in başrolde olduğu Ateş Kuşları'nda Nazmiye karakterini canlandıran Boncuk Yılmaz'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları'ndaki başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Yılmaz'ın özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Boncuk Yılmaz evli mi?", Boncuk Yılmaz'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. 41 yaşındaki Yılmaz'ın 10 sene önce nikah masasına oturduğu oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Boncuk Yılmaz'ın eşi kimmiş...

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Ateş Kuşları dizisinde canlandırdığı Nazmiye karakteriyle dikkat çeken Boncuk Yılmaz'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

BONCUK YILMAZ KİMDİR?
Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Boncuk Yılmaz, trenle seyahat ederken Ahmet Uluçay ile tanışmasıyla birlikte, 2004 yılında Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmiyle oyunculuğa başladı.

Bu filmdeki "Nihal" rolüyle aynı yıl düzenlenen yirmi altıncı SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı.

Bu filmdeki başarısıyla beraber, "Kızlar Yurdu", "Sıla" ve "Haneler" gibi yapımlarda bulundu. Çukur dizisinde de Saadet karakterini canlandıran Yılmaz'ın özellikle aşk hayatı merak edildi.

İnternet kullanıcıları, en çok "Boncuk Yılmaz evli mi?", Boncuk Yılmazéın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.

41 yaşındaki Yılmaz'ın 10 sene önce nikah masasına oturduğu oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İŞTE BONCUK YILMAZ VE EŞİ FETHİ KANTARCI

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