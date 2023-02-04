İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik'in başrolde olduğu Ateş Kuşları'nda Nazmiye karakterini canlandıran Boncuk Yılmaz'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları'ndaki başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Yılmaz'ın özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Boncuk Yılmaz evli mi?", Boncuk Yılmaz'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. 41 yaşındaki Yılmaz'ın 10 sene önce nikah masasına oturduğu oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Boncuk Yılmaz'ın eşi kimmiş...