Ateş Kuşları dizisinde canlandırdığı Nazmiye karakteriyle dikkat çeken Boncuk Yılmaz'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

BONCUK YILMAZ KİMDİR?

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Boncuk Yılmaz, trenle seyahat ederken Ahmet Uluçay ile tanışmasıyla birlikte, 2004 yılında Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmiyle oyunculuğa başladı.

Bu filmdeki "Nihal" rolüyle aynı yıl düzenlenen yirmi altıncı SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı.

Bu filmdeki başarısıyla beraber, "Kızlar Yurdu", "Sıla" ve "Haneler" gibi yapımlarda bulundu. Çukur dizisinde de Saadet karakterini canlandıran Yılmaz'ın özellikle aşk hayatı merak edildi.

İnternet kullanıcıları, en çok "Boncuk Yılmaz evli mi?", Boncuk Yılmazéın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.

41 yaşındaki Yılmaz'ın 10 sene önce nikah masasına oturduğu oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İŞTE BONCUK YILMAZ VE EŞİ FETHİ KANTARCI