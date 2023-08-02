SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023, 11:06 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023, 11:10

Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak'tan 1 aylık kızları Elay'la poz!

Gerçek adı Onur Çakmak olan ve İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği oryantal şovlarla hafızalara kazınan Asena, evlendikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı. Yıllar içindeki değişimiyle zaman zaman gündeme gelen ünlü oryantal, şimdi ise eşiyle yayınladığı romantik pozla adından söz ettirdi. Asena'nın eşiyle sarmaş dolaş verdiği tekne pozu sosyal medyaya damga vururken ünlü ismin eşini ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Asena ve biricik eşinin sosyal medyayı sallayan o pozu...

SIRADAKİ VİDEO
Hayat Bilgisi'nin yıldızı İpek Erdem son haliyle şaşırttı! Gören tanıyamadı
02.08.2023Çarşamba
Yaşar Alptekin 5 hafta önce görücü usulü evlenmişti! Bakın eşi kim…
02.08.2023Çarşamba
Sibel Can'ın doğum gününde kızı Melisa Ural'dan yüzleri güldüren paylaşım
01.08.2023Salı
Özge Ulusoy'la dalga geçen Yeliz Yeşilmen'e sosyal medya kullanıcılarından büyük şok!
01.08.2023Salı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan meydan okuma gibi paylaşım! Ya kolları ya bacakları görünüyordu bu kez tamamen paylaştılar
01.08.2023Salı
Bunlar da Var
Yaşar Alptekin 5 hafta önce görücü usulü evlenmişti! Bakın eşi kim… 00:58
Yaşar Alptekin 5 hafta önce görücü usulü evlenmişti!
02.08.2023Çarşamba
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek: Tahıl koridoru masada? 02:42
Tahıl koridoru masada!
02.08.2023Çarşamba
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan maç sonrası açıklamalar 05:58
İsmail Kartal’dan maç sonrası açıklamalar
02.08.2023Çarşamba
Bursa’daki 10 ayrı fabrikayı küle çeviren yangın günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi! 06:04
10 ayrı fabrikayı küle çeviren yangın günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi!
02.08.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA