Aşklarını ilan ettiler! Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’ndan ilk paylaşım

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerMagazin VideolarıAşklarını ilan ettiler! Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’ndan ilk paylaşımAşklarını ilan ettiler! Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı’ndan ilk paylaşımGiriş Tarihi: 20 Ocak 2026 09:20 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 09:23 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Aşklarını ilan ettiler! Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı, sosyal medyadan yaptıkları ilk paylaşımla ilişkilerini resmen duyurdu. Ünlü çiftin paylaşımı kısa sürede gündem olurken, hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.Bunlar da Var 00:48Elazığ'da ölümlü trafik kazası: Karı koca vefat etti! 19.01.2026Pazartesi 00:33Deli Yürek'in Zeynep'iydi, Şimdi yoga ustası: Esnekliğiyle sosyal medyayı salladı! 19.01.2026Pazartesi 00:43Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu 18.01.2026Pazar 00:45İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı 18.01.2026PazarCANLI YAYIN