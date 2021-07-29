Haberler Video Magazin Videoları Arz-ı didar! <a href="/index/sevval-sam?type=2" class="">Şevval Sam</a> plaja indi! Siyah mayosu ve düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkarttı

Arz-ı didar! Şevval Sam plaja indi! Siyah mayosu ve düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkarttı

Arz-ı didar! Şevval Sam plaja indi! Siyah mayosu ve düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkarttı
29.07.2021 09:42
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Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam yaz tatilinde de çalışan ünlülerden. 47 yaşındaki Şevval Sam rol aldığı dizinin sezon finalinin ardından sahnelerde boy göstermeye devam ediyor. Önceki gün Bodrum'da konser veren Şevval Sam bir yandan da Bodrum'un tadını çıkarmayı ihmal etmedi. Kaldığı otelin plajında görüntülenen Şevval Sam, siyah mayosu ve düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkartırken, plajdaki neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.


Son olarak 'Yasak Elma' dizisiyle ekranlara gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, önceki gün Bodrum'da kaldığı otelin plajında görüntülendi. Sam, korumayı başardığı düzgün fiziğiyle görenlerin takdirini topladı.

Şevval Sam, geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta konakladığı otelin hemen önündeki plajda objektiflere takıldı.

Uzandığı şezlongda sergilediği rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve kendisini kremleyen şarkıcı, yüz üstü yatarak güneşin tadını çıkardı.

Şevval Sam çekti mayosunu verdi pozunu plajda dans şov! 47'lik Şevval Sam herkese meydan okudu kasıp kavurdu

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