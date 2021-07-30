Vav TV İzle
Haberler Magazin 47'lik Şevval Sam herkese meydan okudu kasıp kavurdu! Şevval Sam çekti mayosunu verdi pozunu plajda dans şov!

47'lik Şevval Sam herkese meydan okudu kasıp kavurdu! Şevval Sam çekti mayosunu verdi pozunu plajda dans şov!

Son olarak 'Yasak Elma' dizisiyle ekranlara gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, önceki gün Bodrum'da kaldığı otelin plajında görüntülendi. Sam, korumayı başardığı düzgün fiziğiyle görenlerin takdirini topladı.

30.07.2021 09:00 - Son Güncelleme: 30.07.2021 09:00
47'lik Şevval Sam herkese meydan okudu kasıp kavurdu! Şevval Sam çekti mayosunu verdi pozunu plajda dans şov!

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam yaz tatilinde de çalışan ünlülerden. 47 yaşındaki Şevval Sam rol aldığı dizinin sezon finalinin ardından sahnelerde boy göstermeye devam ediyor. Önceki gün Bodrum'da konser veren Şevval Sam bir yandan da Bodrum'un tadını çıkarmayı ihmal etmedi. Kaldığı otelin plajında görüntülenen Şevval Sam, siyah mayosu ve düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkartırken, plajdaki neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
47'lik Şevval Sam herkese meydan okudu kasıp kavurdu! Şevval Sam çekti mayosunu verdi pozunu plajda dans şov!

Şevval Sam, geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta konakladığı otelin hemen önündeki plajda objektiflere takıldı.

47'lik Şevval Sam herkese meydan okudu kasıp kavurdu! Şevval Sam çekti mayosunu verdi pozunu plajda dans şov!

Uzandığı şezlongda sergilediği rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve kendisini kremleyen şarkıcı, yüz üstü yatarak güneşin tadını çıkardı.

Arz-ı didar! Şevval Sam plaja indi! Gençlere taş çıkarttı! Videosunu izlemek için tıklayın

47'lik Şevval Sam herkese meydan okudu kasıp kavurdu! Şevval Sam çekti mayosunu verdi pozunu plajda dans şov!

Sonrasında ayaklarını kumsala indiren 47 yaşındaki güzel Şevval Sam, cep telefonuyla oynayıp yanındaki arkadaş gurubuyla sohbet etti.

47'lik Şevval Sam herkese meydan okudu kasıp kavurdu! Şevval Sam çekti mayosunu verdi pozunu plajda dans şov!

Çocukluk arkadaşlarıyla bir araya geldiği öğrenilen ünlü sanatçı, akşam saatlerine yakın kendisini seni sulara bıraktı.