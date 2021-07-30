47'lik Şevval Sam herkese meydan okudu kasıp kavurdu! Şevval Sam çekti mayosunu verdi pozunu plajda dans şov!

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam yaz tatilinde de çalışan ünlülerden. 47 yaşındaki Şevval Sam rol aldığı dizinin sezon finalinin ardından sahnelerde boy göstermeye devam ediyor. Önceki gün Bodrum'da konser veren Şevval Sam bir yandan da Bodrum'un tadını çıkarmayı ihmal etmedi. Kaldığı otelin plajında görüntülenen Şevval Sam, siyah mayosu ve düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkartırken, plajdaki neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.