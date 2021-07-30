47'lik Şevval Sam herkese meydan okudu kasıp kavurdu! Şevval Sam çekti mayosunu verdi pozunu plajda dans şov!
Son olarak 'Yasak Elma' dizisiyle ekranlara gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, önceki gün Bodrum'da kaldığı otelin plajında görüntülendi. Sam, korumayı başardığı düzgün fiziğiyle görenlerin takdirini topladı.
Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam yaz tatilinde de çalışan ünlülerden. 47 yaşındaki Şevval Sam rol aldığı dizinin sezon finalinin ardından sahnelerde boy göstermeye devam ediyor. Önceki gün Bodrum'da konser veren Şevval Sam bir yandan da Bodrum'un tadını çıkarmayı ihmal etmedi. Kaldığı otelin plajında görüntülenen Şevval Sam, siyah mayosu ve düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkartırken, plajdaki neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.
Şevval Sam, geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta konakladığı otelin hemen önündeki plajda objektiflere takıldı.
Uzandığı şezlongda sergilediği rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve kendisini kremleyen şarkıcı, yüz üstü yatarak güneşin tadını çıkardı.
Arz-ı didar! Şevval Sam plaja indi! Gençlere taş çıkarttı! Videosunu izlemek için tıklayın
Sonrasında ayaklarını kumsala indiren 47 yaşındaki güzel Şevval Sam, cep telefonuyla oynayıp yanındaki arkadaş gurubuyla sohbet etti.