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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in anne ve babasına bakın! Yüsra'nın güzelliği genetik...

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in anne ve babasına bakın! Yüsra'nın güzelliği genetik...
18.06.2021 14:14
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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in anne ve babasına bakın! Ablasıyla aynı sektörde olan Yüsra'nın 'güzelliği genetik' dedirtiyor. Aslında hepimiz onu komiser Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyoruz. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 30 yaşında. 'Gözler önünde büyüdü' yakıştırması harfi harfine ona uygun. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik, Instagram'daki pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Tüm bunlara rağmen özel hayatı büyük bir sır olan Yüsra Geyik'in annesini görenler şaştı kaldı. Anne-kızın birbirine olan benzerlikleri bir yana, anne Zeynep Geyik'in güzelliği ve genç görüntüsü herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in anne ve babası...


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