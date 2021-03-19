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Arka Sokaklar'ın güzel Zeliş'i Yüsra Geyik ile kardeşi Kübra'yı görenler ayırt bile edemiyor! O da gözler önündeymiş

Arka Sokaklar'ın güzel Zeliş'i Yüsra Geyik ile kardeşi Kübra'yı görenler ayırt bile edemiyor! O da gözler önündeymiş
19.03.2021 14:15
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Aslında hepimiz onu komiser Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyoruz. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 30 yaşında. 'Gözler önünde büyüdü' yakıştırması harfi harfine ona uygun. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik, Instagram'daki pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Tüm bunlara rağmen özel hayatı büyük bir sır olan Yüsra Geyik'in ablası Kübra'yı görenler şaştı. Birbirinin neredeyse aynısı olan kardeşlerden Kübra Geyik de ünlüler camiasından uzak bir isim değil, stil danışmadı.


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