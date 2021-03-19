Dünyaca ünlü İngiliz Yönetmen Guy Ritchie Antalya OSB’de iş fırsatlarını değerlendirdi

Film çekimi için Antalya’da bulunan dünyaca ünlü İngiliz Yönetmen Guy Ritchie, yönetmenliğin dışında sürdürdüğü üretim faaliyetleri ile ilgili de çalışma yaptı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi firmalarını ziyaret edip, ürün ve üretim süreçleri hakkında bilgi alan ünlü yönetmen iş fırsatlarını değerlendirdi. Kendi projeleri ve imalatını yaptırmak istediği ürünler ile ilgili firma yetkilileriyle görüşmeler yapan ünlü yönetmen, fabrikalarda fotoğraf ve video çekmeyi de ihmal etmedi. İngiliz yönetmen Ritchie, Twitter'dan yaptığı video paylaşımında, Türkiye'ye methiyeler düzerek "Güzel yemekler, insanlar, oteller. İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.









DEVRİM ERBİL TABLOSU HEDİYE EDİLDİ

Özel bir helikopter ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne gelen Guy Ritchie'yi, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar karşıladı. Günün ilk ziyaretini Bölge Müdürlüğüne yapan dünyaca ünlü yönetmene burada Başkan Ali Bahar tarafından Antalya OSB ve firmaları hakkında bir sunum yapıldı. Başkan Bahar, yaklaşık bir saat süren toplantının sonunda Türkiye'nin yaşayan en büyük sanatçılarından biri olan Devrim Erbil'in tablosunu Guy Ritchie'ye hediye etti.









3 FİRMA GEZDİ

İlk firma ziyaretini AGT Ağaç San. Tic. AŞ'ye yapan Guy Ritchie'ye AGT Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Semih Söylemez eşlik etti. Yaklaşık 302 dönüm arazi üzerine kurulu tesisi elektrikli araçlar ile gezen Ritchie, zaman zaman araçtan inerek üretim süreçlerini yakından inceledi. Günün ikinci tesis ziyaretini Kristal Endüstriyel Mut. Çam. Mak. Paz. San. ve Tic. AŞ'ye gerçekleştiren dünyaca ünlü yönetmen, firma yetkilileri Ramazan Kaynakçı ve Abdi Kilit ile birlikte üretim hattını gezip, firmanın özel üretim lezzetlerinin tadına baktı. Günün son ziyaretini Ahmet Kasapoğlu Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti'ye yapan Ritchie, firma sahibi Ahmet Kasapoğlu ile İngiltere'deki ofisleri ve ortaklaşa yapabilecekleri çalışmalar ile ilgili görüştü. Ünlü yönetmen, yaklaşık 4 buçuk saat süren temaslarının ardından Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk tarafından tahsis edilen özel helikopter ile bölgeden ayrıldı.









ANTALYA OSB'DEN ETKİLENDİ

Guy Ritchie'nin Antalya OSB'den ve buradaki üretim imkanlarından etkilendiği belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Türkiye çok büyük bir ülke, Antalya'mız da ülkemizin en müstesna şehirlerinden bir tanesidir. Dağları, denizi ve doğal güzellikleri ile evrensel bir şehir olan Antalya, adeta bir film platosunu andırıyor ve bu yönüyle de dünyaca ünlü bir yönetmene ve film çekimlerine ev sahipliği yaptı. Bugün bizler de o dünyaca ünlü yönetmene, Guy Ritchie'ye ev sahipliği yaptık. Kendisinin yönetmenliğin dışında üretim ile ilgili de işleri var, bir iş insanı aynı zamanda.





Ülkemizin ve Antalya'mızın üretim kalitesini kendisine bugün bizzat gösterme şansını yakaladık. Ahşap ve makine sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızda incelemelerde bulunup, Bölgede gerçekleştirilebilecek imalatlar hakkında bilgi aldı. Mutluyuz, çünkü ülkemizin ve kentimizin imkanlarını dünyaya tanıtıp taşıma fırsatı elde ettik. Zaman sınırlaması nedeniyle sadece 3 firmamızı gezdirebildik.









Fakat diğer birçok firmamız ile ilgili de kendisine bilgi verdik. Burada istediği her şeyi tek seferde yaptırabileceği firmalar olduğunu gördü. Antalya Organize Sanayi Bölgemizden, bu büyüklükten ve buradaki üretim imkanlarından çok etkilendiğini bizlere bizzat iletti" ifadelerini kullandı.



TÜM FİLMLERİMİ BURADA ÇEKECEĞİM

Antalya'da çekimleri devam eden "Five Eyes" filminin yönetmeni ve senaristi Guy Ritchie, Türkiye'nin kendisi için büyük bir "ilham kaynağı" olduğunu ifade etti.

İngiliz yönetmen Ritchie, Twitter'dan yaptığı video paylaşımında, Türkiye'ye methiyeler düzerek "Güzel yemekler, insanlar, oteller. İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Eski medeniyetleri, tarihi yerleri çok sevdiğini vurgulayan Ritchie, "Türkiye oldukça modern ama aynı zamanda eski medeniyetlerin çekiciliğine de sahip." ifadesini kullandı.





Ritchie, binlerce yıllık Aspendos Antik Kenti'nin muhteşem bir yer olduğunu söyleyerek filmin çekimlerinin yapıldığı bölge için "Burası benim 2 bin yıllık ofisim." yorumunu yaptı.

BİNLERCE KİŞİ BEĞENDİ

Bölgeye hayran kaldığını vurgulayan usta yönetmen Ritchie, kalıntıların bulunduğu tarihi alanda gezerek tek tek bilgi verdi. Ritchie, "Sanki hala yaşıyor. Bütün bunlar bir şehirdi. Buradaki patikanın bile bir kısmı el değmemiş görünüyor." diye konuştu.

Turkey is something of a revelation: beautiful food, country, hotels and people. After two months of filming I'd like to shoot all my films here. pic.twitter.com/eNNYfdJjLl — Guy Ritchie (@realguyritchie) March 17, 2021

Ritchie, video paylaşımını, Türkiye'yi çok sevdiğini, mümkün olması halinde bölgede daha çok film yapmak istediklerini aktararak sonlandırdı.

Ünlü yönetmen Ritchie, filmin çekimlerini Antalya'daki tarihi Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda yapıyor.

Ritchie'nin paylaşımı, sosyal medyada da binlerce beğeni aldı.