Arka Sokaklar 615. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! ''Cemal ve Emre, gizli görevde açığa çıkıyorlar!''

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’ın 615. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda, Ekip, yasadışı dövüş şebekesini çökertmek için bir plan yapar. Bu plana göre Emre dövüşçü, Cemal de onun antrenörüdür. Kafes dövüşü yapılan çete ile iletişim kurularak Emre'nin sisteme dahil edilmesi sağlanır. Dövüşler yapılır ve Emre büyük başarılar kazanır. Bu durum çete liderinin de dikkatini çeker. İşler eki için iyi giderken tatsız bir durum yaşanır. Operasyon zamanı Cemal ve Emre'nin konuşmalarını çete elemanlarından birisi duyar.